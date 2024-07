Técnico do Coritiba mantém otimismo: "Estamos olhando para cima" O técnico do Coritiba, Fábio Matias, minimizou a proximidade do clube para a zona de rebaixamento na Série... Ric|Do R7 20/07/2024 - 00h32 (Atualizado em 20/07/2024 - 00h32 ) ‌



Técnico do Coritiba minimiza proximidade da ZR: “Estamos olhando para cima”

O técnico do Coritiba, Fábio Matias, minimizou a proximidade do clube para a zona de rebaixamento na Série B. Com a derrota por 1 a 0 para o Mirassol, o Coxa ficou a três pontos da ZR - por outro lado, o clube está seis pontos atrás do G-4.

