Técnico Jorginho anuncia a saída do Coritiba

Jorginho não será o técnico do Coritiba em 2025 (Foto: Reprodução/YouTube/Coritiba)

Jorginho não é mais técnico do Coritiba. O próprio profissional confirmou, em entrevista coletiva, que não comanda mais o clube na sequência da Série B, e, portanto, em 2025. A saída do treinador foi antecipada no Bate Pronto desta segunda-feira (11), antes da partida. O clube já está no mercado na busca por um novo profissional. Nomes como o de Mozart, do Mirassol, interessam. Pedro Caixinha, ex-Bragantino, foi procurado, mas não se interessou em assumir o Coxa.

