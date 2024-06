Temperatura muda com chegada de frente fria em Curitiba A chegada de uma frente fria deve mudar o clima em Curitiba a partir desta segunda-feira (24), segundo previsão do tempo do Sistema...

Chuva derruba temperaturas em Curitiba; máxima não passa de 13ºC nesta terça (25)

A chegada de uma frente fria deve mudar o clima em Curitiba a partir desta segunda-feira (24), segundo previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Antes do frio, ainda nesta segunda há expectativa de chuva para a capital paranaense.

