Temperaturas em Alta: O Que Esperar Após a Frente Fria no Paraná

Frente fria se afasta e temperaturas sobem no Paraná com ventos e risco de chuva

Após a passagem da frente fria, as temperaturas devem subir no Paraná nesta sexta-feira (2). A umidade relativa do ar fica abaixo dos 30% em algumas áreas e há risco de rajadas de vento.

