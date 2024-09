Temperaturas em alta: o que esperar do tempo no Paraná O tempo no Paraná deve seguir com o tempo abafado, com uma variação de nebulosidade, mas sem expectativa para chuva e precipitação.... Ric|Do R7 09/09/2024 - 12h47 (Atualizado em 09/09/2024 - 12h47 ) ‌



Após final de semana com temperatura elevada, confira o tempo no Paraná

No último final de semana, o Paraná foi marcado pelo tempo com temperaturas elevadas. Neste domingo (8), três cidades chegaram a mais de 39 °C (Capanema com 39,4 °C, Diamante do Norte com 39,1 °C e Loanda com 39,1 °C).

