Tempestade surpreende moradores do Paraná com nuvem funil

Tornado? Nuvem funil atinge cidade do Paraná e assusta moradores; veja vídeo

Uma forte tempestade atingiu algumas cidades no Oeste do Paraná na tarde desta terça-feira (15). No entanto, o que mais chamou a atenção, foi uma nuvem funil que se formou em Assis Chateaubriand e que deixou moradores assustados.

