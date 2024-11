Tempestades à vista: alerta do Simepar para o Paraná A previsão para os próximos dias no Paraná é de instabilidade com risco de tempestade, segundo o Simepar. O estado […] O post “Risco... Ric|Do R7 18/10/2024 - 10h49 (Atualizado em 18/10/2024 - 10h49 ) twitter

“Risco de tempestade é alto”, alerta Simepar sobre próximos dias no Paraná

A previsão para os próximos dias no Paraná é de instabilidade com risco de tempestade, segundo o Simepar. O estado sofre os efeitos de uma frente fria oceânica que avança do sul e também do ingresso de calor oriundo da região norte. Diante dos efeitos climáticos, todo o estado pode registrar chuva neste final de semana.

