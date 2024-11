Tempestades à vista: o que esperar do tempo em Curitiba amanhã A semana se encerra com alerta para temporais em todo o estado do Paraná. Veja previsão do tempo em Curitiba. O post Previsão do tempo... Ric|Do R7 17/10/2024 - 20h48 (Atualizado em 17/10/2024 - 20h48 ) twitter

Previsão do tempo para Curitiba amanhã (18/10/2024), segundo o Climatempo

A semana se encerra com alerta para temporais em todo o estado do Paraná. Então, nesta sexta-feira (18) haverá atuação da baixa pressão sobre o centro sul do país, sendo reforçada pela circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera. Em Curitiba a previsão do tempo é de mínima de 16°C e máxima de 26°C, conforme o Climatempo.

