Tempestades e temperaturas em Curitiba: o que esperar para amanhã Neste sábado (18), o Paraná ainda se encontra na rota para temporais localizados ao longo do dia. Veja previsão do tempo em Curitiba... Ric|Do R7 18/10/2024 - 20h28 (Atualizado em 18/10/2024 - 20h28 )

Previsão do tempo para Curitiba amanhã (19/10/2024), segundo o Climatempo

Neste sábado (19) o Paraná ainda se encontra na rota para temporais localizados ao longo do dia, então, as instabilidades continuam atuando em boa parte do estado. Em Curitiba, a previsão do tempo é de mínima de 15°C e máxima de 19°C, de acordo com o Climatempo.

