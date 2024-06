Tempo chuvoso em Curitiba amanhã, alerta Climatempo Diferente das previsões do tempo anteriores, o dia nesta terça-feira (25) deve ser de chuva no Paraná, já que uma frente fria deve...

Previsão do tempo para Curitiba amanhã (25/06/2024), segundo o Climatempo

Diferente das previsões do tempo anteriores, o dia nesta terça-feira (25) deve ser de chuva no Paraná, já que uma frente fria deve se deslocar em direção ao sudeste, saindo para alto mar. Por isso, Curitiba, Litoral e região Sul do estado terão riscos de temporais, conforme o Climatempo. A previsão do tempo é de que Curitiba tenha mínima de 10°C e máxima de 14°C.

