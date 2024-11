Temporal atinge o Paraná com rajadas de vento de 60 km/h e risco de granizo Temporal atinge o Paraná com rajadas de vento de 60 km/h e risco de granizo Ric|Do R7 29/11/2024 - 14h09 (Atualizado em 29/11/2024 - 14h09 ) twitter

Ventos serão intensos nas áreas em risco (Foto: Metsul)

O Paraná enfrenta alerta amarelo de temporal neste fim de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou nesta sexta-feira (29) para chuvas fortes e rajadas de vento que podem alcançar 60 km/h.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todas as informações sobre o temporal no Paraná!

