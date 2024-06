Ric |Do R7

Terremoto de magnitude 7,2 atinge o Peru nesta sexta-feira Segundo informação do USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos), o Peru sofreu um terremoto de magnitude 7,2 nesta sexta-feira

Peru tem terremoto de magnitude 7,2 nesta sexta-feira (28)

Segundo informação do USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos), o Peru sofreu um terremoto de magnitude 7,2 nesta sexta-feira (28). O tremor aconteceu no sul do país, até o momento oito pessoa ficaram feridas.

