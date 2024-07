Testemunha relata avistamento do carro do vigilante no caso do desaparecimento de Ísis Uma testemunha apontou para a Polícia Civil que o carro do vigilante Marcos Wagner de Souza foi visto na região do distrito de Mandaçaia...

Ric|Do R7 17/07/2024 - 16h40 (Atualizado em 17/07/2024 - 16h40 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌