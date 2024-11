Testemunha relata momentos de terror em acidente na BR-376 Um jovem, de 27 anos, teve o carro que conduzia atingido pela van em que estava a equipe de remo […] O post “Gente berrando”, diz testemunha... Ric|Do R7 21/10/2024 - 15h48 (Atualizado em 21/10/2024 - 15h48 ) twitter

“Gente berrando”, diz testemunha de acidente na BR-376

Um jovem, de 27 anos, teve o carro que conduzia atingido pela van em que estava a equipe de remo de Pelotas. O acidente foi registrado no domingo (20), na BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná. Conforme o motorista identificado como Macksuel Souza, após o primeiro impacto do caminhão, a van colidiu contra o veículo que ele conduzia. Em seguida, o caminhão esmagou a van. Macksuel Souza revelou que conseguiu ouvir as vítimas gritando no momento do acidente.

