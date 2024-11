Testes na escalação: Lucho González aproveita a Data Fifa O técnico do Athletico, Lucho González, tem aproveitado a Data Fifa para fazer testes na escalação. O Furacão se prepara […] O post... Ric|Do R7 14/10/2024 - 14h08 (Atualizado em 14/10/2024 - 14h08 ) twitter

Corinthians x Athletico: Lucho usa Data Fifa para fazer testes na escalação

O técnico do Athletico, Lucho González, tem aproveitado a Data Fifa para fazer testes na escalação. O Furacão se prepara para o duelo com o Corinthians, às 20h de quinta-feira (17), na Arena Corinthians, pela 30ª rodada do Brasileirão.

