The Trunk: saiba tudo sobre o novo dorama da Netflix
Ric|Do R7
29/11/2024 - 16h49

The Trunk - dorama da Netflix

O novo dorama da Netflix ‘The Trunk’ chegou na plataforma nesta sexta-feira (29). A produção sul-coreana conta com oito episódios, com duração de uma hora cada. Na trama o telespectador acompanha um produtor musical forçado a se casar com uma mulher.

