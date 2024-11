Thiago Servo cobra R$ 11 milhões da ex por pagar pensão de criança não biológica Thiago Servo cobra R$ 11 milhões da ex por pagar pensão de criança não biológica Ric|Do R7 15/11/2024 - 20h08 (Atualizado em 15/11/2024 - 20h08 ) twitter

O cantor Thiago Servo, conhecido por sua participação na dupla com Thaeme e como vencedor do reality show A Grande Conquista, da Record, entrou com um processo contra a ex-namorada Gabrielle. Ele solicita uma indenização superior a R$ 11 milhões e alega ter pago cerca de R$ 1 milhão em pensão alimentícia para uma criança que, segundo ele, não é sua filha biológica.

