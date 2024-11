Top de Marketing 2024 premia vencedores nesta terça (26); confira finalistas Top de Marketing 2024 premia vencedores nesta terça (26); confira finalistas Ric|Do R7 26/11/2024 - 00h08 (Atualizado em 26/11/2024 - 00h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Top de Marketing 2024

A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil – Seção Paraná (ADVB/PR) divulgou os finalistas do principal prêmio do setor no Estado. Com o tema “As grandes inteligências merecem o topo”, o Top de Marketing divulgará os vencedores nesta terça-feira (26) durante evento na UP Experience, em Curitiba.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Dezenas de animais mortos são encontrados nos fundos de um condomínio, em Cambé

Defesa Civil avalia possibilidade de novas quedas de rochas na BR-277

Copinha 2025: confira grupos de Athletico, Azuriz, Cascavel, Coritiba e Operário