Torcida do Athletico causa tumulto na Baixada após derrota A torcida do Athletico se revoltou com a derrota e a atuação do time na derrota para o Bragantino, por […] O post Torcida do Athletico... Ric|Do R7 05/12/2024 - 23h48 (Atualizado em 05/12/2024 - 23h48 )

Briga Athletico Arena

A torcida do Athletico se revoltou com a derrota e a atuação do time na derrota para o Bragantino, por 2 x 1, na Arena da Baixada. O apito final do árbitro foi acompanhado por uma chuva de vaias da torcida do Furacão que, inconformada, tentou invadir o gramado. Atletas deixaram rapidamente o local.

Para mais detalhes sobre o tumulto e a situação do Athletico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric.

