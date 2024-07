Torcida do Coritiba protesta no CT da Graciosa A torcida do Coritiba protestou no CT da Graciosa na manhã deste domingo (21). Torcedores da principal organizada do Coxa, a Império... Ric|Do R7 21/07/2024 - 11h53 (Atualizado em 21/07/2024 - 11h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Torcida do Coritiba protesta no CT e cobra técnico, diretor e jogadores

A torcida do Coritiba protestou no CT da Graciosa na manhã deste domingo (21). Torcedores da principal organizada do Coxa, a Império Alviverde, entraram no CT e cobraram os jogadores, o técnico Fábio Matias e o diretor executivo William Thomas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Torcida do Coritiba protesta no CT e cobra técnico, diretor e jogadores

• Estufa de maconha com mais de 500 pés é encontrada pela PM na RMC; veja o vídeo

• Entrevista com Ágide Eduardo Meneguette, presidente interino do Sistema Faep Senar PR