Trabalhador é resgatado após 9 horas em armazenador de grãos no Paraná

Trabalhador que caiu em armazenador de grãos deixa o hospital no Paraná

O trabalhador que caiu em um armazenador de grãos em Marilândia do Sul, no norte do Paraná, ganhou alta do hospital nesta quinta-feira (27). O resgate durou aproximadamente nove horas.

