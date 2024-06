Ric |Do R7

Trabalhador em perigo: resgate em andamento no Paraná Um trabalhador caiu em um silo de armazenamento de grãos nesta quarta-feira (26), em Marilândia do Sul, no Norte Central do Paraná...

Trabalhador cai em armazenador de grãos e resgate já dura mais de 5 horas no PR

Um trabalhador caiu em um silo de armazenamento de grãos nesta quarta-feira (26), em Marilândia do Sul, no Norte Central do Paraná. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o resgate da vítima já dura mais de 5 horas.

