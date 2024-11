Trabalhador morto após telhado de empresa desabar deixa filha pequena Trabalhador morto após telhado de empresa desabar deixa filha pequena Ric|Do R7 12/11/2024 - 12h51 (Atualizado em 12/11/2024 - 12h51 ) twitter

Trabalhador morto após telhado de empresa desabar deixa filha pequena

O trabalhador, de 28 anos, que morreu após o telhado de uma empresa desabar, na tarde desta segunda-feira (11), foi identificado como Victor Hugo Kubaski. O jovem era morador de Curitiba e trabalhava em uma empresa de ferro, localizada no bairro Campo do Meio, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. O rapaz, que era torcedor do Coritiba, deixa esposa e uma filha pequena.

