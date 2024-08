Tráfico Internacional: Paraguaio Detido com 3 Toneladas de Drogas no Paraná Um paraguaio foi preso com três toneladas de droga, avaliada em mais de R$ 6 milhões, na madrugada deste... Ric|Do R7 03/08/2024 - 21h06 (Atualizado em 03/08/2024 - 21h06 ) ‌



Paraguaio é preso com 3 toneladas de droga avaliada em mais de R$ 6 milhões

Um paraguaio foi preso com três toneladas de droga, avaliada em mais de R$ 6 milhões, na madrugada deste sábado (3), na PR-580, entre a cidade de Umuarama e o distrito de Serra dos Dourados, no Noroeste do Paraná.

