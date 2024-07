Ric |Do R7

Tragédia: Adolescente morre após acidente de bicicleta no Paraná Um adolescente morreu na noite de terça-feira (2) após sofrer um acidente de bicicleta, em Califórnia, no norte do Paraná. Ele estava...

Alto contraste

A+

A-

Adolescente morre após sofrer acidente de bicicleta no Paraná

Um adolescente morreu na noite de terça-feira (2) após sofrer um acidente de bicicleta, em Califórnia, no norte do Paraná. Ele estava internado desde sábado (29) no Hospital da Providência, em Apucarana.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Higienização do fone de ouvido impede o contato com bactérias existentes no aparelhos

• Cidade Alerta Londrina Ao Vivo | 03/07/2024

• Adolescente morre após sofrer acidente de bicicleta no Paraná



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.