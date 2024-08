Tragédia Aérea: 15 Médicos Perdem a Vida em Acidente em Vinhedo Em vídeo enviado à imprensa, o vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná (CRM-... Ric|Do R7 09/08/2024 - 17h56 (Atualizado em 09/08/2024 - 17h56 ) ‌



CRM-PR confirma morte de 15 médicos em queda de avião em Vinhedo (SP)

Em vídeo enviado à imprensa, o vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná (CRM-PR), Eduardo Baptistella, confirmou a morte de pelo menos 15 médicos que estavam a bordo do avião que caiu em Vinhedo (SP).

