Tragédia Aérea: Acidente com Voo de Cascavel Choca o Brasil O Balanço Geral Especial deste sábado (10) destaca a tragédia com a aeronave que decolou de Cascavel, no... Ric|Do R7 10/08/2024 - 12h16 (Atualizado em 10/08/2024 - 12h16 ) ‌



O Balanço Geral Especial deste sábado (10) destaca a tragédia com a aeronave que decolou de Cascavel, no oeste do Paraná, no final da manhã desta sexta (9). O avião da VoePass contava com 62 ocupantes e caiu na cidade de Vinhedo (SP). Ninguém resistiu ao acidente.

