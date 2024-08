Tragédia Aérea: Crianças entre as Vítimas do Voo 2283 Duas crianças estão entre as vítimas do voo 2283, que matou 62 pessoas. Este trágico acidente aéreo deixou um rastro de dor e luto... Ric|Do R7 12/08/2024 - 21h16 (Atualizado em 12/08/2024 - 21h16 ) ‌



Duas crianças estão entre as vítimas do voo 2283, que matou 62 pessoas

Duas crianças estão entre as vítimas do voo 2283, que matou 62 pessoas. Este trágico acidente aéreo deixou um rastro de dor e luto entre as famílias afetadas.

Confira todos os detalhes na reportagem!

