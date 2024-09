Tragédia aérea em Mato Grosso do Sul: duas vidas perdidas Um avião caiu ao tentar pousar e deixou duas pessoas mortas na cidade de Costa Rica, no Mato Grosso do […] O post Avião cai ao tentar... Ric|Do R7 02/09/2024 - 09h40 (Atualizado em 02/09/2024 - 09h40 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Avião cai ao tentar pousar, pega fogo e deixa duas pessoas mortas

Um avião caiu ao tentar pousar e deixou duas pessoas mortas na cidade de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, no último sábado (31). Com a queda, a aeronave que fazia um voo experimental pegou fogo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Avião cai ao tentar pousar, pega fogo e deixa duas pessoas mortas

• Jovem é atropelado na canaleta ao correr para tentar pegar ônibus em Curitiba

• RIC Notícias Manhã Ao Vivo | 02/09/2024