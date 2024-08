Tragédia Aérea em Vinhedo: Detalhes e Vítimas do Acidente A companhia Voepass divulgou no fim da tarde desta sexta-feira (9) a lista de vítimas da queda do avião em... Ric|Do R7 09/08/2024 - 18h06 (Atualizado em 09/08/2024 - 18h06 ) ‌



Queda de avião em Vinhedo: veja lista de vítimas do acidente aéreo

A companhia Voepass divulgou no fim da tarde desta sexta-feira (9) a lista de vítimas da queda do avião em Vinhedo (SP). Ao todo foram 61 vítimas, sendo 57 passageiros e 4 tripulantes. A aeronave que saiu pela manhã de Cascavel, no Oeste do Paraná, tinha como destino a Guarulhos, em São Paulo.

