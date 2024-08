Tragédia Aérea: Gerente Comercial é Identificado entre as Vítimas Ademar de Oliveira de Júnior é mais uma vítima identificada decorrente do avião que caiu em Apiacás, no Mato... Ric|Do R7 15/08/2024 - 19h16 (Atualizado em 15/08/2024 - 19h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Gerente de empresa é identificado como vítima de avião que caiu no MT

Ademar de Oliveira de Júnior é mais uma vítima identificada decorrente do avião que caiu em Apiacás, no Mato Grosso, nesta quinta-feira (15). O homem era gerente comercial da empresa Sementes Ouro Branco – em que Arni Alberto Spiering, outra vítima do acidente aéreo, era proprietário.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Previsão do tempo para Curitiba amanhã (16/08/2024), segundo o Climatempo

• Gerente de empresa é identificado como vítima de avião que caiu no MT

• RIC Curitiba fará sabatinas com candidatos à Prefeitura de Curitiba