Tragédia Aérea: O Perigo do ATR 72-500 Revelado Nesta sexta-feira (9), um avião do modelo ATR 72-500 caiu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo.... Ric|Do R7 09/08/2024 - 20h06 (Atualizado em 09/08/2024 - 20h06 ) ‌



Modelo de avião que caiu em Vinhedo já teve outros 65 acidentes

Nesta sexta-feira (9), um avião do modelo ATR 72-500 caiu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. Ao todo, 57 passageiros e 4 tripulantes, que embarcaram no voo em Cascavel, no Oeste do Paraná, estavam na aeronave.

