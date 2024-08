Tragédia Aérea: Paranaenses São as Principais Vítimas do Acidente A maioria das vítimas do acidente com o avião da Voepass, que caiu na última sexta-feira (9), em Vinhedo (... Ric|Do R7 13/08/2024 - 13h36 (Atualizado em 13/08/2024 - 13h36 ) ‌



Maioria das vítimas de desastre aéreo era de paranaenses

A maioria das vítimas do acidente com o avião da Voepass, que caiu na última sexta-feira (9), em Vinhedo (SP), nasceu ou morava no Paraná. Dos 58 passageiros da aeronave, 36 viviam atualmente em cidades paranaenses.

