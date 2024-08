Tragédia Aérea: Universidades do Paraná em Luto A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e a Universidade Tecnológica Federal (UTFPR) publicaram... Ric|Do R7 09/08/2024 - 20h06 (Atualizado em 09/08/2024 - 20h06 ) ‌



Unioeste e UTFPR lamentam mortes de colaboradores e estudantes em queda de avião

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e a Universidade Tecnológica Federal (UTFPR) publicaram notas de pesar nas redes sociais lamentando as mortes de estudantes e professores, durante a queda de um avião nesta sexta-feira (9), na cidade de Vinhedo, em São Paulo.

