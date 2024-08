Tragédia Aérea: Urnas das Vítimas Chegam a Cascavel O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou na tarde desta terça-feira (13), em Cascavel, no Oeste do... Ric|Do R7 13/08/2024 - 17h16 (Atualizado em 13/08/2024 - 17h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Urnas das vítimas da queda de avião em Vinhedo chegam em Cascavel; veja

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou na tarde desta terça-feira (13), em Cascavel, no Oeste do Paraná, com as urnas funerárias das vítimas da queda de avião em Vinhedo, no interior de São Paulo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Urnas das vítimas da queda de avião em Vinhedo chegam em Cascavel; veja

• Adolescente baleado por engano: atirador confessa o crime!

• Vídeo mostra último abraço de vítima de acidente aéreo com o filho