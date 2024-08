Tragédia Aérea: Vítimas do Voo 2283 Retornam a Cascavel Corpos das vítimas do voo 2283, chegam a Cascavel. Confira todos os detalhes na reportagem! Acompanhe todas as notícias do RIC Notícias... Ric|Do R7 13/08/2024 - 21h16 (Atualizado em 13/08/2024 - 21h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Corpos das vítimas do voo 2283, chegam a Cascavel

Corpos das vítimas do voo 2283, chegam a Cascavel. Confira todos os detalhes na reportagem!

Acompanhe todas as notícias do RIC Notícias 24h no site: www.ric.com.br/rn24h

Publicidade

Siga o RIC Notícias 24h no Instagram e fique bem informado. https://www.instagram.com/ricnoticias24h/

Publicidade

#rictv #ricnotíciasnoite #avião #2283 #desastre #queda

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Voo 2283: Família e amigos se despedem do casal Antonio Zini e Kharine Zini

• Voo 2283: Corpos de Ana Carolina Redivo e Silvia Cristina Osak, chegaram em Cascavel

• Corpos das vítimas do voo 2283, chegam a Cascavel