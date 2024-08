Tragédia Aérea: VoePass Atualiza Número de Vítimas para 62 A VoePass Linhas Aéreas confirmou na manhã deste sábado (10) o nome de mais um passageiro que estava no avião... Ric|Do R7 10/08/2024 - 09h36 (Atualizado em 10/08/2024 - 09h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

VoePass confirma mais um passageiro em queda de avião e mortes chegam a 62

A VoePass Linhas Aéreas confirmou na manhã deste sábado (10) o nome de mais um passageiro que estava no avião que caiu nesta sexta (9) em Vinhedo (SP). Com o acréscimo, o número de vítimas no acidente aéreo chega a 62, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• VoePass confirma mais um passageiro em queda de avião e mortes chegam a 62

• “Deve ter feito de tudo para salvar esse avião”, publica ex-namorada de piloto

• Primeiros corpos são retirados de escombros onde avião caiu em SP