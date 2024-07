Tragédia: Ciclista atropelada por motorista bêbado morre no hospital

Alto contraste

Ciclista atropelada por motorista bêbado morre no hospital; veja no RIC Notícias

O RIC Notícias Noite vai falar sobre a morte da ciclista Vanessa Zanin Sanches Batista, de 42 anos, nesta sexta-feira (5). Ela foi atropelada em uma estrada rural de Marialva, na última terça-feira, dia 2 de julho. O motorista fugiu do local do acidente. O RIC Notícias Noite mostra essa e outras notícias que estão em destaque, no Paraná, a partir das 19h20 com Camila Andrade.

