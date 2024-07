Tragédia durante live de 'Mukbang': influenciadora morre ao tentar comer 10 kg de comida Uma influenciadora, de 24 anos, morreu durante uma live (transmissão ao vivo) enquanto tentava ingerir 10 kg de comida. O caso foi... Ric|Do R7 23/07/2024 - 13h03 (Atualizado em 23/07/2024 - 13h03 ) ‌



‘Mukbang’: influenciadora morre durante live ao tentar comer 10 kg de comida

Uma influenciadora, de 24 anos, morreu durante uma live (transmissão ao vivo) enquanto tentava ingerir 10 kg de comida. O caso foi registrado no dia 14 de julho, na China. Conforme a autopsia, a jovem ficou com o estômago deformado e repleto de comida não digerida. Pan Xiaoting ficou famosa por realizar diversas lives de 'Mukbang' (vídeos em que as pessoas comem em abundância) que duravam até 10 horas.

