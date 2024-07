Tragédia em Almirante Tamandaré: Homem Encontra Fim Trágico em Incêndio O homem, de 52 anos, que morreu em um incêndio em uma casa em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana... Ric|Do R7 28/07/2024 - 19h43 (Atualizado em 28/07/2024 - 19h43 ) ‌



Homem foi encontrado carbonizado em banheiro após incêndio; vizinha ouviu explosão

O homem, de 52 anos, que morreu em um incêndio em uma casa em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, neste domingo (28), foi encontrado carbonizado no banheiro da residência, segundo o tenente Feijó, do Corpo de Bombeiros. Uma vizinha da vítima informou ainda que ouviu uma explosão antes do incêndio começar.

