Tragédia em Aniversário: Empresário é Assassinado em Assalto Empresário é morto a tiros, no dia do aniversário de 9 anos do filho. Homens teriam anunciado o roubo, mas atiraram antes da vítima... Ric|Do R7 12/08/2024 - 20h16 (Atualizado em 12/08/2024 - 20h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Empresário é morto a tiros, no dia do aniversário de 9 anos do filho

Empresário é morto a tiros, no dia do aniversário de 9 anos do filho. Homens teriam anunciado o roubo, mas atiraram antes da vítima entregar o dinheiro do caixa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Irmãs de Hadassa foram a São Paulo para liberar o corpo da vítima

• Previsão do tempo para Curitiba amanhã (13/08/2024), segundo o Climatempo

• Caso Isis: Marcos Rone é réu por homicídio triplamente qualificado