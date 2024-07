Tragédia em Aniversário: Jovem é Assassinato em Conflito por Cachorro Um jovem, de 27 anos, foi morto a facadas enquanto comemorava o aniversário com a família. O crime foi registrado... Ric|Do R7 30/07/2024 - 13h13 (Atualizado em 30/07/2024 - 13h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Jovem é morto a facadas no dia do aniversário após briga por cachorro no PR

Um jovem, de 27 anos, foi morto a facadas enquanto comemorava o aniversário com a família. O crime foi registrado no dia 21 de julho, no bairro Tatuquara, em Curitiba.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Jovem é morto a facadas no dia do aniversário após briga por cachorro no PR

• Moniely Santana: tudo o que se sabe sobre a morte da adolescente degolada no PR

• Frente fria avança com força no Sul do BR em agosto; veja como afeta o Paraná