Tragédia em Aniversário: Policial é Atropelado por Caminhão Um policial militar, identificado como Robson Bernardino da Silva, morreu atropelado por um caminhão no último... Ric|Do R7 19/08/2024 - 12h06 (Atualizado em 19/08/2024 - 12h06 ) ‌



Policial morre atropelado por caminhão em rodovia no dia do aniversário; vídeo

Um policial militar, identificado como Robson Bernardino da Silva, morreu atropelado por um caminhão no último sábado (17), na rodovia MT-449, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso.

