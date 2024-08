Tragédia em Apucarana: Jovem é Baleado e Morre nos Braços do Pai Um jovem, de 26 anos, foi morto a tiros na noite de domingo (4), em um bar localizado no Jardim Ponta Grossa... Ric|Do R7 05/08/2024 - 13h46 (Atualizado em 05/08/2024 - 13h46 ) ‌



Jovem de 26 anos morre nos braços do pai após ser baleado em bar do PR Caroline de Souza Machado

Um jovem, de 26 anos, foi morto a tiros na noite de domingo (4), em um bar localizado no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, no Norte do Paraná. A Polícia Militar foi acionada, conforme os agentes, o jovem foi encontrado sem vida nos braços do pai.

