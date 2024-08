Tragédia em Araucária: Caminhoneiro é encontrado espancado e amigo é preso Um caminhoneiro de 65 anos foi encontrado morto com sinais de espancamento na manhã desta quinta-feira (22... Ric|Do R7 22/08/2024 - 11h31 (Atualizado em 22/08/2024 - 11h31 ) ‌



Caminhoneiro é encontrado morto com sinais de espancamento no PR; amigo é detido

Um caminhoneiro de 65 anos foi encontrado morto com sinais de espancamento na manhã desta quinta-feira (22), no pátio de uma empresa de logística, no bairro Estação, em Araucária. Um homem foi detido no local e encaminhado para ser ouvido.

