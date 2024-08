Tragédia em Araucária: Casal perde a vida em colisão de moto e carro Um casal morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro no município de Araucária, na Região... Ric|Do R7 17/08/2024 - 15h06 (Atualizado em 17/08/2024 - 15h06 ) ‌



Casal morre após acidente entre carro e moto na Grande Curitiba; veja o vídeo

Um casal morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro no município de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Curió e Avenida das Nações, no bairro Capela Velha, na tarde da última sexta-feira (16).

