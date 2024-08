Tragédia em Aula: Professor é Assassinato em Esperança Nova Um professor de educação física, de 33 anos, foi morto a tiros enquanto se preparava para uma aula em Esperança... Ric|Do R7 21/08/2024 - 09h41 (Atualizado em 21/08/2024 - 09h41 ) ‌



Professor é morto a tiros durante aula para turma da 3ª idade no Paraná

Um professor de educação física, de 33 anos, foi morto a tiros enquanto se preparava para uma aula em Esperança Nova, no noroeste do Paraná. O rapaz conversava com alunos da 3ª idade, nesta terça-feira (20), quando foi surpreendido por um atirador que disparou mais de 10 vezes.

