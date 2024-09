Tragédia em bar: homem é encontrado sem vida em piscina no Paraná O cliente de um bar, de 41 anos, foi encontrado morto dentro do estabelecimento localizado em Ponta Grossa, nos Campos […] O post Cliente... Ric|Do R7 05/09/2024 - 07h31 (Atualizado em 05/09/2024 - 07h31 ) ‌



Cliente é encontrado morto em piscina de bar no Paraná

O cliente de um bar, de 41 anos, foi encontrado morto dentro do estabelecimento localizado em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Na noite desta quarta-feira (4), a vítima estava caída em uma piscina, sem sinais vitais. Uma equipe do Samu foi acionada e constatou o óbito do homem.

