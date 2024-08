Tragédia em Boa Vista: Homem é morto após ataque a policial Um jovem que brigava com a mulher foi morto após tentar esfaquear um policial que interviu na discussão,... Ric|Do R7 25/08/2024 - 10h11 (Atualizado em 25/08/2024 - 10h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Homem que brigava com a esposa morre baleado após atacar policial

Um jovem que brigava com a mulher foi morto após tentar esfaquear um policial que interviu na discussão, no bairro Boa Vista. De acordo com as informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), um sargento da corporação que estava de folga ouviu os gritos do casal e percebeu que o homem agredia a esposa, em um apartamento no mesmo condomínio em que ele estava.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Homem que brigava com a esposa morre baleado após atacar policial

• Resultados da Megamania Cap de hoje (25/08/2024); confira os ganhadores

• Missa de sétimo dia de Margarita Sansone será nesta segunda (26)