Tragédia em Cambará: colisão fatal em antiga praça de pedágio Um acidente em uma praça de pedágio desativada, na BR-369, em Cambará, no Norte Pioneiro do Paraná, terminou com duas […] O post Duas... Ric|Do R7 18/10/2024 - 08h27 (Atualizado em 18/10/2024 - 08h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Duas pessoas morrem após carro bater em estrutura de praça de pedágio desativada

Um acidente em uma praça de pedágio desativada, na BR-369, em Cambará, no Norte Pioneiro do Paraná, terminou com duas mortes. Na noite desta quinta-feira (17), por volta das 19h30, um Fiat Uno colidiu frontalmente com uma mureta da estrutura. Com a força do impacto, a frente do veículo ficou completamente destruída e os dois ocupantes morreram no local.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Duas pessoas morrem após carro bater em estrutura de praça de pedágio desativada

• Incêndio destrói sobrado e dois carros no bairro Capão Raso, em Curitiba

• Homem morre após ser atropelado por lancha em praia de Balneário Camboriú



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.